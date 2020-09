Ausblick: HIS mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

HIS lädt am 25.09.2020 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.07.2020 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -99,269 JPY. Im Vorjahresquartal waren 26,69 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

HIS soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 79,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 195,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -389,150 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 213,63 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 467,06 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 808,51 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch