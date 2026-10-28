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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hippo präsentiert Quartalsergebnisse
Hippo lädt am 29.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,078 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Hippo noch ein Gewinn pro Aktie von 3,77 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Hippo 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 153,9 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 27,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hippo 120,6 Millionen USD umsetzen können.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,28 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 583,9 Millionen USD, gegenüber 468,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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