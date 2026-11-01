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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hinge Health, A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Hinge Health, A präsentiert in der am 02.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 0,576 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Hinge Health, A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 224,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Der Ausblick von 12 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,360 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 860,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 587,9 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
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07:01
|Ausblick: Hinge Health, A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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18.10.26
|Erste Schätzungen: Hinge Health, A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Hinge Health, A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.05.26
|Ausblick: Hinge Health, A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Hinge Health, Incorporation. Registered Shs -A-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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