Hindustan Petroleum Aktie 910637 / INE094A01015
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hindustan Petroleum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hindustan Petroleum präsentiert in der am 22.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -5,527 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 18,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Hindustan Petroleum soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.351,39 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 17 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.008,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 31 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,087 INR, gegenüber 84,81 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 32 Analysten durchschnittlich auf 5.220,58 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.404,88 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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