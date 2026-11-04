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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hindustan Foods zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hindustan Foods lädt am 05.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,50 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 18,64 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,95 INR je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst einen Zuwachs von 17,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 12,20 Milliarden INR gegenüber 10,39 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,95 INR, wohingegen im Vorjahr noch 12,34 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 50,24 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 42,48 Milliarden INR waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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