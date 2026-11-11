Ausblick: Hindustan Aeronautics präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hindustan Aeronautics stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 28,22 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 13,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 24,96 INR je Aktie erzielt worden waren.

15 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 13,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 66,29 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Hindustan Aeronautics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 75,00 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 27 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 148,20 INR je Aktie, gegenüber 136,30 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 376,11 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 319,35 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net