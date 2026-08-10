Himalaya Shipping Aktie 112635936 / BMG4660A1036
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Himalaya Shipping gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Himalaya Shipping gibt am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,509 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Himalaya Shipping in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 72,21 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 51,5 Millionen USD im Vergleich zu 29,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 0,380 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 201,4 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 131,9 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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