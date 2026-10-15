Himadri Chemicals & Industries Aktie 11939278 / INE019C01026
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15.10.2026 07:01:06
Ausblick: Himadri Chemicals Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Himadri Chemicals Industries präsentiert in der am 16.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,20 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 3,58 INR je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 16,74 Milliarden INR – ein Plus von 56,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Himadri Chemicals Industries 10,71 Milliarden INR erwirtschaften konnte.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 18,20 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 15,08 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 62,53 Milliarden INR, gegenüber 46,58 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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