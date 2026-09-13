High Tide Aktie 111601368 / CA42981E4013
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13.09.2026 07:01:06
Ausblick: High Tide legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
High Tide öffnet am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,016 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 30,23 Prozent auf 194,9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte High Tide noch 149,7 Millionen CAD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,053 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,620 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 747,0 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 594,0 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
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