High Roller Technologies Aktie 131808143 / US42981K1007
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: High Roller Technologies verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
High Roller Technologies wird am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,560 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,070 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst geht beim Umsatz von 3,0 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 56,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 6,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -2,450 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 14,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 20,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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