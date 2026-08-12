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High Liner Foods Aktie 995652 / CA4296951094

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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: High Liner Foods gewährt Anlegern Blick in die Bücher

High Liner Foods
14.47 CAD -1.50%
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High Liner Foods lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,262 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte High Liner Foods 0,390 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 5 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 262,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 331,8 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,14 USD aus. Im Vorjahr waren 1,70 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,43 Milliarden CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

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