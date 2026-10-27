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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: HF Sinclair legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
HF Sinclair präsentiert am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 7,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HF Sinclair noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 22,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,89 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 18,97 USD, gegenüber 3,08 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 35,15 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 26,87 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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