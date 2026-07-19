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Hexpol AB Aktie 28145564 / SE0007074281

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19.07.2026 07:01:06

Ausblick: Hexpol (B) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hexpol AB
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Hexpol (B) lädt am 20.07.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,46 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 SEK je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,00 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,07 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,65 SEK, gegenüber 5,64 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 19,03 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 19,32 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.ch

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