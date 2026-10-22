Hexpol AB Aktie 28145564 / SE0007074281
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22.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hexpol (B) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hexpol (B) wird am 23.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
6 Analysten schätzen, dass Hexpol (B) für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,54 SEK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,35 SEK je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Hexpol (B) 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 5,06 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Hexpol (B) 4,69 Milliarden SEK umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,05 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 5,64 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,97 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 19,32 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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