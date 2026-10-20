Hexcel Aktie 337618 / US4282911084
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Hexcel stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hexcel veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,491 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hexcel 0,260 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 11,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 502,0 Millionen USD gegenüber 448,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,41 USD, gegenüber 1,37 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 2,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,88 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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