Ausblick: Hexatronic Group Registered informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hexatronic Group Registered stellt am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,623 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Hexatronic Group Registered einen Verlust von -0,590 SEK je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,26 Milliarden SEK – ein Plus von 13,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexatronic Group Registered 1,98 Milliarden SEK erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,26 SEK im Vergleich zu -0,070 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 8,38 Milliarden SEK, gegenüber 7,25 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch