Ausblick: Hexagon Registered B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hexagon Registered B wird am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,071 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Registered B -0,140 SEK je Aktie verloren.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,01 Milliarden EUR, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 14,49 Milliarden SEK erzielt wurde.

Der Ausblick von 17 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,313 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,55 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 16 Analysten auf durchschnittlich 4,15 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 60,06 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch