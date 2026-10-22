Ausblick: Hexagon (ADRs) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hexagon (ADRs) gibt am 23.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,080 USD je Aktie gegenüber -0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 12 Analysten ein Minus von 25,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,52 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,354 USD, gegenüber 0,260 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 4,68 Milliarden USD im Vergleich zu 6,12 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch