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22.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hewlett Packard Enterprise wird am 23.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.10.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,28 USD je Aktie gegenüber 0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
16 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 48,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 9,73 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Hewlett Packard Enterprise für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 14,47 Milliarden USD aus.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,84 USD, gegenüber -0,040 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 46,67 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 34,33 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
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