Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099
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01.09.2026 07:01:06
Ausblick: Hewlett Packard Enterprise legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hewlett Packard Enterprise wird am 02.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 18 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,931 USD. Dies würde einem Zuwachs von 343,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Hewlett Packard Enterprise 0,210 USD je Aktie vermeldete.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Plus von 30,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 11,97 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,20 Milliarden USD umgesetzt.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,44 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich auf 45,06 Milliarden USD, gegenüber 34,33 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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