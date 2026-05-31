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Hewlett Packard Enterprise Aktie 29968909 / US42824C1099

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31.05.2026 07:01:06

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Hewlett Packard Enterprise
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Hewlett Packard Enterprise wird am 01.06.2026 das Zahlenwerk zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,535 USD aus. Im letzten Jahr hatte Hewlett Packard Enterprise einen Verlust von -0,820 USD je Aktie eingefahren.

14 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 9,78 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 28,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 7,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD im Vergleich zu -0,040 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich bei 40,88 Milliarden USD, gegenüber 34,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch

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