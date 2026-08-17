Hesai Group Registered b Aktie 158674828 / KYG4417G1148
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17.08.2026 07:01:06
Ausblick: Hesai Group Registered B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Hesai Group Registered B wird am 18.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,647 HKD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,040 HKD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 28,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 977,3 Millionen HKD gegenüber 762,2 Millionen HKD im Vorjahrszeitraum.
Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,94 HKD je Aktie, gegenüber 0,420 HKD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 25 Analysten durchschnittlich auf 5,02 Milliarden HKD fest. Im Vorjahr waren noch 3,28 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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