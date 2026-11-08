Ausblick: Heron Therapeutics verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Heron Therapeutics lässt sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Heron Therapeutics die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,86 Prozent auf 37,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,130 USD aus. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten im Durchschnitt 148,3 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 154,9 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net