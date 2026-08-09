Heron Therapeutics Aktie 22106915 / US4277461020
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Heron Therapeutics stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Heron Therapeutics wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,005 USD. Das entspräche einem Gewinn von 75,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,020 USD erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 13,41 Prozent auf 42,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,065 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,120 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 165,7 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 154,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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