Ausblick: Heritage Global stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Heritage Global präsentiert in der am 05.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,028 USD gegenüber 0,020 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 13,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 12,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 11,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,363 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 53,2 Millionen USD, gegenüber 51,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net