Heritage Financial Aktie 839840 / US42722X1063
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21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Heritage Financial öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Heritage Financial stellt am 22.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,505 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,550 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Heritage Financial mit einem Umsatz von insgesamt 86,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 87,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,96 Prozent verringert.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,04 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,96 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 335,7 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 336,0 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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