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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Herc gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Herc wird am 27.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,92 USD. Dies würde einem Zuwachs von 224,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Herc 0,900 USD je Aktie vermeldete.
8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,30 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Herc für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,35 Milliarden USD aus.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 7,10 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,95 Milliarden USD, gegenüber 4,38 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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