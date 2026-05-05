Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9157 -0.1%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’558 0.8%  Bitcoin 63’888 2.1%  Dollar 0.7831 -0.1%  Öl 110.2 -3.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Rheinmetall345850NVIDIA994529Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BigBear.ai-Aktie verliert: Erwartungen enttäuscht - weiter Rote Zahlen
Tesla-Konkurrent Lucid verfehlt Erwartungen deutlich im ersten Quartal - Aktie tiefer
AMC-Aktie ohne Regung: Verluste eingedämmt. Umsatz gesteigert
AMD-Aktie steigt: Gewinn und Umsatz steigen klar
Ausblick: HENSOLDT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...

HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Zahlen voraus 05.05.2026 22:22:00

Ausblick: HENSOLDT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ausblick: HENSOLDT stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HENSOLDT gewährt einen Blick in die Bücher - was Experten von der Bilanz erwarten.

HENSOLDT
74.00 CHF 3.79%
Kaufen Verkaufen

HENSOLDT präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,095 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,260 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 489,0 Millionen EUR - ein Plus von 23,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HENSOLDT 395,0 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,77 EUR je Aktie, gegenüber 0,770 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 2,76 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 2,46 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Rally bei Rüstungswerten: Warum Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS wieder zulegen
Analystenkommentar und Branchennachrichten: Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT & Co. im Blick
HENSOLDT-Aktie fällt: China setzt Rüstungskonzern und weitere EU-Firmen auf Exportkontrollliste

Bildquelle: HENSOLDT
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu HENSOLDT

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten