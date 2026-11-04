Ausblick: HENSOLDT legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HENSOLDT wird am 05.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,484 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 EUR je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 592,0 Millionen EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei HENSOLDT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 680,9 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,87 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,770 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,82 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,46 Milliarden EUR waren.

Redaktion Finanzen.net