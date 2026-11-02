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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Henry Schein stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Henry Schein lädt am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
17 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,36 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll Henry Schein 14 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,48 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Henry Schein 3,34 Milliarden USD umsetzen können.
Die Schätzungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,39 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,27 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 15 Analysten von durchschnittlich 13,87 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 13,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Henry Schein Inc.
Analysen zu Henry Schein Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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