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Helix Energy Solutions Group Aktie 2469239 / US42330P1075

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21.04.2026 07:01:06

Ausblick: Helix Energy Solutions Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Helix Energy Solutions Group
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Helix Energy Solutions Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helix Energy Solutions Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,077 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 264,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,269 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,210 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’775.13 19.75 SQ3B6U
Short 14’057.67 13.77 S8MBFU
Short 14’580.93 8.95 S6EBTU
SMI-Kurs: 13’232.03 20.04.2026 17:30:00
Long 12’675.19 19.89 SGHBWU
Long 12’373.83 13.77 S9OBOU
Long 11’832.79 8.89 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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