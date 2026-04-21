Helix Energy Solutions Group Aktie 2469239 / US42330P1075
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21.04.2026 07:01:06
Ausblick: Helix Energy Solutions Group präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Helix Energy Solutions Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Helix Energy Solutions Group im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,077 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,020 USD je Aktie gewesen.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 264,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 4,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 278,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,269 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,210 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,30 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,29 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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