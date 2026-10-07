Ausblick: Helen of Troy präsentiert Quartalsergebnisse

Helen of Troy stellt am 08.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.08.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,497 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Helen of Troy -13,440 USD je Aktie verloren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 433,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Helen of Troy für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 442,3 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,55 USD, gegenüber -39,080 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch