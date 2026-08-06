Ausblick: HealWELL AI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HealWELL AI A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.

11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 33,2 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 17,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,084 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,190 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,8 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 103,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.ch