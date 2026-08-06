HealWELL A a Aktie 129961161 / CA42249X1006
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: HealWELL AI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
HealWELL AI A stellt am 06.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,025 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,020 CAD je Aktie vermeldet.
11 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 33,2 Millionen CAD – das würde einem Abschlag von 17,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 40,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,084 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -0,190 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 136,8 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 103,8 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv
|
06.08.26
|Ausblick: HealWELL AI A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: HealWELL AI A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
18.03.26
|Ausblick: HealWELL AI A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu HealWELL AI Inc Registered Shs -A- Subordinate Voting Unitary Accred Inv
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.