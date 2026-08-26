Ausblick: HealthEquity legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HealthEquity öffnet am 27.08.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal.

14 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,680 USD je Aktie erzielt worden.

14 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 325,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 349,2 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,72 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,46 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch