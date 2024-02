Ausblick: Healthcare Trust of America A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Healthcare Trust of America A wird am 16.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2023 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,120 USD. Das entspräche einem Verlust von 33,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,090 USD erwirtschaftet wurden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent auf 334,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,744 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,150 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,33 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 932,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch