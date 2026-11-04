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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: HealthCare Global Enterprises präsentiert Quartalsergebnisse
HealthCare Global Enterprises präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,29 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 8 Analysten ein Plus von 12,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 7,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,45 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,92 INR im Vergleich zu 0,970 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 29,06 Milliarden INR, gegenüber 25,38 Milliarden INR im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu HealthCare Global Enterprises Ltd
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18.05.26
|Ausblick: HealthCare Global Enterprises legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu HealthCare Global Enterprises Ltd
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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