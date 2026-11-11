Ausblick: Health In Tech A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Health In Tech A lädt am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,053 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 8,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 6,24 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Health In Tech A einen Umsatz von 8,5 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,173 USD, gegenüber 0,020 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 34,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 33,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net