HEALIOS K.K. Aktie 28233930 / JP3835100003
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: HEALIOS KK präsentiert Quartalsergebnisse
HEALIOS KK wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -2,429 JPY. Dies würde einen Gewinn von 88,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem HEALIOS KK -20,310 JPY je Aktie vermeldete.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 17,7 Millionen JPY – ein Minus von 19,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HEALIOS KK 22,0 Millionen JPY erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -36,496 JPY, während im vorherigen Jahr noch -20,590 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 427,8 Millionen JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 104,0 Millionen JPY waren.
Redaktion finanzen.ch
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