HDFC Standard Life Insurance Company Aktie 32215258 / INE795G01014
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14.10.2026 07:01:06
Ausblick: HDFC Standard Life Insurance Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
HDFC Standard Life Insurance Company wird am 15.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 3,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei HDFC Standard Life Insurance Company noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll HDFC Standard Life Insurance Company in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 208,34 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 206,86 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,38 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 8,87 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 881,81 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.083,70 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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