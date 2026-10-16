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16.10.2026 07:01:06

Ausblick: HDFC Bank legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HDFC Bank
21.00 EUR 2.94%
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HDFC Bank lässt sich am 17.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird HDFC Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,390 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,440 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 63,75 Prozent auf 4,92 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,58 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

41 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,65 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 1,68 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 37 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 20,81 Milliarden USD, gegenüber 56,91 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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