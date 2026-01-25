Ausblick: HBT Financial zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HBT Financial wird am 26.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,639 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte HBT Financial 0,640 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 18,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 61,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 74,5 Millionen USD umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,50 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 2,26 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 239,4 Millionen USD, gegenüber 287,2 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch