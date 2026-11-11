Ausblick: HawkEye 360 präsentiert Quartalsergebnisse

HawkEye 360 öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll HawkEye 360 im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 56,5 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 32,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 75,50 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,223 USD, gegenüber 0,000 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 12 Analysten durchschnittlich 217,2 Millionen USD im Vergleich zu 117,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net