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25.11.2026 07:01:06
Ausblick: Havila Kystruten AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Havila Kystruten AS Registered stellt am 26.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 2,29 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -33,400 NOK je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Havila Kystruten AS Registered nach der Prognose von 1 Analyst 619,4 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 173,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 226,8 Millionen NOK umgesetzt worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -18,490 NOK, gegenüber -62,580 NOK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 1,97 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 507,9 Millionen NOK generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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