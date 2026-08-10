Ausblick: Harvard Bioscience mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Harvard Bioscience wird am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,210 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Harvard Bioscience noch ein Verlust pro Aktie von -0,500 USD in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 21,5 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 20,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,700 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -12,800 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 88,6 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 86,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch