Harsha Engineers International Aktie 121675732 / INE0JUS01029
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Harsha Engineers International stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Harsha Engineers International wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 4,10 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Harsha Engineers International noch 4,17 INR je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 15,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 4,22 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,93 INR aus. Im Vorjahr waren 17,05 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 18,60 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 16,17 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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