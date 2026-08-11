Harmonic Aktie 369360 / US4131601027
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Harmonic vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Harmonic gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
6 Analysten schätzen, dass Harmonic für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,168 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 12,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 138,0 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 120,9 Millionen USD aus.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,642 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,380 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 490,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 360,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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