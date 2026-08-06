Harmonic Drive Systems Aktie 855075 / JP3765150002
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Harmonic Drive Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Harmonic Drive Systems wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 10,60 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,400 JPY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 24,48 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 16,80 Milliarden JPY gegenüber 13,50 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 65,06 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,99 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 72,16 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 59,56 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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