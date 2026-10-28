|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Harley-Davidson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Harley-Davidson wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
14 Analysten schätzen, dass Harley-Davidson für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,474 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,10 USD je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 19,92 Prozent auf 1,07 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,34 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,703 USD im Vergleich zu 2,78 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 3,86 Milliarden USD, gegenüber 4,47 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Harley-Davidson Inc.
|
28.10.26
|Ausblick: Harley-Davidson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Harley-Davidson legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|Nostalgia puts Harley-Davidson back in the fast lane (Financial Times)
|
22.07.26
|Ausblick: Harley-Davidson gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.07.26
|Erste Schätzungen: Harley-Davidson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Harley-Davidson vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Harley-Davidson Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.