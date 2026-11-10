Ausblick: Hansa Medical AB präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hansa Medical AB veröffentlicht am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -1,418 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 18,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,750 SEK erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Hansa Medical AB in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 134,03 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 72,1 Millionen SEK im Vergleich zu 30,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,843 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -6,580 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 155,3 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 222,3 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net