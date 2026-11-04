Ausblick: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,735 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital noch 0,610 USD je Aktie eingenommen.

12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 110,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD im Vergleich zu 1,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 470,5 Millionen USD, gegenüber 400,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net