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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital lädt am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS gehen 14 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,735 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital noch 0,610 USD je Aktie eingenommen.
12 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 110,7 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 7,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 103,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,03 USD im Vergleich zu 1,41 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 470,5 Millionen USD, gegenüber 400,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
Analysen zu Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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